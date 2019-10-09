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Borsada işlem hacmi sıralaması

22 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.392.946.333 Türk Hava Yolları 1.362.708.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.392.946.333
Türk Hava Yolları 1.362.708.206
İş Finansal Kiralama 736.266.973
Halkbank 608.234.473
Akbank 529.153.249
Tüpraş 361.328.497
Vakıflar Bankası 304.280.755
Koza Madencilik 233.514.354
İş Bankası (C) 232.908.966
Yapı ve Kredi Bank. 232.327.756
ASELSAN 230.487.015
İpek Doğal Enerji 215.242.144
Petkim 207.124.112
Pegasus 160.374.062
Ereğli Demir Çelik 127.397.965
Türk Telekom 126.825.055
Emlak Konut GMYO 124.378.711
Koç Holding 118.567.469
Tekfen Holding 109.734.676
Kardemir (D) 108.112.380
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:36 Kaynak: AA
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