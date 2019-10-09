Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.392.946.333
|Türk Hava Yolları
|1.362.708.206
|İş Finansal Kiralama
|736.266.973
|Halkbank
|608.234.473
|Akbank
|529.153.249
|Tüpraş
|361.328.497
|Vakıflar Bankası
|304.280.755
|Koza Madencilik
|233.514.354
|İş Bankası (C)
|232.908.966
|Yapı ve Kredi Bank.
|232.327.756
|ASELSAN
|230.487.015
|İpek Doğal Enerji
|215.242.144
|Petkim
|207.124.112
|Pegasus
|160.374.062
|Ereğli Demir Çelik
|127.397.965
|Türk Telekom
|126.825.055
|Emlak Konut GMYO
|124.378.711
|Koç Holding
|118.567.469
|Tekfen Holding
|109.734.676
|Kardemir (D)
|108.112.380