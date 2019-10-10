Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.585.142.978 Türk Hava Yolları 1.096.430.295 Akbank 754.463.731 Tüpraş 462.727.953 Halkbank 401.794.258 ASELSAN 338.442.750 Vakıflar Bankası 308.890.167 Kardemir (D) 277.653.096 İş Bankası (C) 266.613.059 İş Fin.Kir. 252.454.478 Ereğli Demir Çelik 202.992.909 Yapı ve Kredi Bank. 192.242.548 Koza Madencilik 169.284.962 İpek Doğal Enerji 161.228.989 Emlak Konut GMYO 153.810.509 Petkim 151.242.118 Turkcell 144.659.746 Sabancı Holding 133.739.833 Pegasus 127.833.465 Bim Mağazalar 121.083.782

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)