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Borsada işlem hacmi sıralaması

55 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.585.142.978Türk Hava Yolları1.096.430.295Akbank754.463.731Tüpraş462.727.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.585.142.978
Türk Hava Yolları1.096.430.295
Akbank754.463.731
Tüpraş462.727.953
Halkbank401.794.258
ASELSAN338.442.750
Vakıflar Bankası308.890.167
Kardemir (D)277.653.096
İş Bankası (C)266.613.059
İş Fin.Kir.252.454.478
Ereğli Demir Çelik202.992.909
Yapı ve Kredi Bank.192.242.548
Koza Madencilik169.284.962
İpek Doğal Enerji161.228.989
Emlak Konut GMYO153.810.509
Petkim151.242.118
Turkcell144.659.746
Sabancı Holding133.739.833
Pegasus127.833.465
Bim Mağazalar121.083.782
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:34 Kaynak: AA
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