Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.654.476.383 Garanti Bankası 1.212.970.293 Akbank 563.120.875 Halkbank 383.153.178 Vakıflar Bankası 285.504.157 Tüpraş 263.879.965 Ereğli Demir Çelik 255.163.868 Kardemir (D) 242.542.541 ASELSAN 227.431.657 Koza Madencilik 217.747.339 İpek Doğal Enerji 199.748.361 Petkim 194.117.771 İş Bankası (C) 135.138.736 Turkcell 121.051.275 Koza Altın 114.297.522 Pegasus 93.775.001 Türk Telekom 88.373.940 Fenerbahçe Futbol 84.150.886 Yapı ve Kredi Bank. 83.776.791 Sabancı Holding 79.565.597

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)