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Borsada işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.654.476.383 Garanti Bankası 1.212.970.293 Akbank 563.120.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.654.476.383
Garanti Bankası 1.212.970.293
Akbank 563.120.875
Halkbank 383.153.178
Vakıflar Bankası 285.504.157
Tüpraş 263.879.965
Ereğli Demir Çelik 255.163.868
Kardemir (D) 242.542.541
ASELSAN 227.431.657
Koza Madencilik 217.747.339
İpek Doğal Enerji 199.748.361
Petkim 194.117.771
İş Bankası (C) 135.138.736
Turkcell 121.051.275
Koza Altın 114.297.522
Pegasus 93.775.001
Türk Telekom 88.373.940
Fenerbahçe Futbol 84.150.886
Yapı ve Kredi Bank. 83.776.791
Sabancı Holding 79.565.597
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Akbank, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:36 Kaynak: AA
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