Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.912.148.783
|Türk Hava Yolları
|1.410.762.158
|Akbank
|741.080.980
|Vakıflar Bankası
|453.109.427
|ASELSAN
|380.180.761
|Tüpraş
|357.961.494
|Halkbank
|350.475.534
|Kardemir (D)
|284.517.415
|İş Bankası (C)
|273.270.147
|Ereğli Demir Çelik
|259.911.970
|Yapı ve Kredi Bank.
|250.526.113
|İş Fin.Kir.
|211.567.748
|Koza Madencilik
|208.079.834
|Pegasus
|199.673.958
|Petkim
|196.077.426
|Turkcell
|161.164.223
|İpek Doğal Enerji
|156.565.647
|Koç Holding
|134.153.680
|Bim Mağazalar
|132.183.087
|Soda Sanayii
|130.961.457