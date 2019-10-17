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Borsada işlem hacmi sıralaması

55 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.214.974.452 ASELSAN 347.146.262 Tüpraş 259.586.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.214.974.452
ASELSAN 347.146.262
Tüpraş 259.586.842
Pegasus 198.230.449
Ereğli Demir Çelik 197.652.501
Petkim 187.482.822
Emlak Konut GMYO 154.221.338
Turkcell 143.553.312
Koza Madencilik 141.986.099
Doğuş Otomotiv 140.476.931
Bim Mağazalar 122.286.328
Garanti Bankası 120.703.082
Şişe Cam 113.274.627
ICBC Turkey Bank 103.282.968
Fenerbahçe Futbol 88.797.683
Sabancı Holding 88.792.513
Koç Holding 88.413.685
Tekfen Holding 78.807.074
İpek Doğal Enerji 78.478.801
Alarko Holding 75.723.876
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Tüpraş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:42 Kaynak: AA
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