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Borsada işlem hacmi sıralaması

54 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.205.268.016 ASELSAN 487.518.191 Ereğli Demir Çelik 392.779.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.205.268.016
ASELSAN 487.518.191
Ereğli Demir Çelik 392.779.466
Tüpraş 388.986.021
Garanti Bankası 290.928.586
Koza Madencilik 208.031.341
Petkim 197.302.336
Emlak Konut GMYO 179.425.554
Pegasus 165.668.321
Kardemir (D) 164.554.431
Turkcell 144.289.411
Sabancı Holding 129.225.924
Türk Telekom 111.955.438
Akbank 109.047.861
Şişe Cam 104.048.515
Tekfen Holding 91.797.445
Koç Holding 90.780.232
Bim Mağazalar 90.611.450
Vakıflar Bankası 86.885.602
Alarko Holding 84.253.002
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:46 Kaynak: AA
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