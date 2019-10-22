Son Dakika Haberleri: Borsada işlem hacmi sıralaması
Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 935.722.270 Garanti Bankası 538.668.845 Akbank 467.820.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 935.722.270
Garanti Bankası 538.668.845
Akbank 467.820.512
Doğuş Otomotiv 335.073.825
Koza Madencilik 276.493.125
ASELSAN 258.880.680
Tüpraş 240.227.744
Petkim 226.890.564
Pegasus 208.199.027
İş Fin.Kir. 189.762.631
Ereğli Demir Çelik 175.021.980
Kardemir (D) 168.911.661
Halkbank 129.734.858
İpek Doğal Enerji 129.436.389
Alarko Holding 114.461.283
Türk Telekom 111.577.350
İş Bankası (C) 102.756.200
Emlak Konut GMYO 101.023.529
Soda Sanayii 92.124.384
Sabancı Holding 87.359.492
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Akbank, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Volkswagen Türkiye'den ayrılmayacak
Küresel çapta yaşanan gelişmeler mudilere bir ayda 7 ton altın sattırdı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: KOSGEB'den girişimciler için 50 bin liraya kadar kredi Galatasaray'dan Ali Koç'a tarihi rest! Sözleşme feshedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 19:41:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada işlem hacmi sıralaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]