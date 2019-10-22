Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|935.722.270
|Garanti Bankası
|538.668.845
|Akbank
|467.820.512
|Doğuş Otomotiv
|335.073.825
|Koza Madencilik
|276.493.125
|ASELSAN
|258.880.680
|Tüpraş
|240.227.744
|Petkim
|226.890.564
|Pegasus
|208.199.027
|İş Fin.Kir.
|189.762.631
|Ereğli Demir Çelik
|175.021.980
|Kardemir (D)
|168.911.661
|Halkbank
|129.734.858
|İpek Doğal Enerji
|129.436.389
|Alarko Holding
|114.461.283
|Türk Telekom
|111.577.350
|İş Bankası (C)
|102.756.200
|Emlak Konut GMYO
|101.023.529
|Soda Sanayii
|92.124.384
|Sabancı Holding
|87.359.492