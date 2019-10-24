Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.381.415.657 Garanti Bankası 689.229.179 Akbank 668.783.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.381.415.657 Garanti Bankası 689.229.179 Akbank 668.783.765 ASELSAN 387.181.388 İhlas Gayrimenkul 316.536.724 Kardemir (D) 309.060.150 Ereğli Demir Çelik 291.175.307 Petkim 284.157.803 İş Fin.Kir. 242.036.391 Koza Madencilik 233.083.509 Halkbank 223.509.627 Tüpraş 211.427.270 Pegasus 204.674.429 İpek Doğal Enerji 160.175.773 Vakıflar Bankası 158.802.239 Emlak Konut GMYO 153.820.885 İş Bankası (C) 141.655.038 Türk Telekom 138.767.113 Çemaş Döküm 125.428.352 Turkcell 118.409.821 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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