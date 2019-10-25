Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|904.360.366
|ASELSAN
|506.894.737
|Garanti Bankası
|466.958.576
|Tüpraş
|227.128.350
|Akbank
|222.966.019
|İş Fin.Kir.
|212.814.210
|Kardemir (D)
|202.114.401
|Ereğli Demir Çelik
|143.076.083
|Petkim
|140.439.655
|Koza Madencilik
|131.656.855
|Tekfen Holding
|128.021.186
|İhlas Gayrimenkul
|108.188.166
|Emlak Konut GMYO
|106.799.664
|İpek Doğal Enerji
|98.570.329
|Koza Altın
|96.517.398
|Sasa Polyester
|90.199.198
|Pegasus
|88.304.737
|Türk Telekom
|85.110.831
|Halkbank
|83.181.580
|Vestel
|82.643.952