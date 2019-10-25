Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 904.360.366 ASELSAN 506.894.737 Garanti Bankası 466.958.576 Tüpraş 227.128.350 Akbank 222.966.019 İş Fin.Kir. 212.814.210 Kardemir (D) 202.114.401 Ereğli Demir Çelik 143.076.083 Petkim 140.439.655 Koza Madencilik 131.656.855 Tekfen Holding 128.021.186 İhlas Gayrimenkul 108.188.166 Emlak Konut GMYO 106.799.664 İpek Doğal Enerji 98.570.329 Koza Altın 96.517.398 Sasa Polyester 90.199.198 Pegasus 88.304.737 Türk Telekom 85.110.831 Halkbank 83.181.580 Vestel 82.643.952

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)