Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 840.088.102 İş Finansal Kiralama 696.572.514 Garanti Bankası 570.428.474 Fenerbahçe Futbol 474.554.540 Akbank 330.200.276 ASELSAN 289.824.196 Ereğli Demir Çelik 232.701.387 Koza Madencilik 158.000.991 Tüpraş 155.053.737 Kardemir (D) 152.782.445 Petkim 142.067.466 Sasa Polyester 133.879.242 Sabancı Holding 124.416.382 Pegasus 123.295.547 İhlas Gayrimenkul 115.474.287 İpek Doğal Enerji 113.925.418 Koç Holding 97.672.594 Turkcell 92.774.350 Bim Mağazalar 89.955.460 TAV Havalimanları 86.251.335

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)