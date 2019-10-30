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Borsada işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 840.088.102 İş Finansal Kiralama 696.572.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 840.088.102
İş Finansal Kiralama 696.572.514
Garanti Bankası 570.428.474
Fenerbahçe Futbol 474.554.540
Akbank 330.200.276
ASELSAN 289.824.196
Ereğli Demir Çelik 232.701.387
Koza Madencilik 158.000.991
Tüpraş 155.053.737
Kardemir (D) 152.782.445
Petkim 142.067.466
Sasa Polyester 133.879.242
Sabancı Holding 124.416.382
Pegasus 123.295.547
İhlas Gayrimenkul 115.474.287
İpek Doğal Enerji 113.925.418
Koç Holding 97.672.594
Turkcell 92.774.350
Bim Mağazalar 89.955.460
TAV Havalimanları 86.251.335
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:34 Kaynak: AA
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