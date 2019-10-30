Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|840.088.102
|İş Finansal Kiralama
|696.572.514
|Garanti Bankası
|570.428.474
|Fenerbahçe Futbol
|474.554.540
|Akbank
|330.200.276
|ASELSAN
|289.824.196
|Ereğli Demir Çelik
|232.701.387
|Koza Madencilik
|158.000.991
|Tüpraş
|155.053.737
|Kardemir (D)
|152.782.445
|Petkim
|142.067.466
|Sasa Polyester
|133.879.242
|Sabancı Holding
|124.416.382
|Pegasus
|123.295.547
|İhlas Gayrimenkul
|115.474.287
|İpek Doğal Enerji
|113.925.418
|Koç Holding
|97.672.594
|Turkcell
|92.774.350
|Bim Mağazalar
|89.955.460
|TAV Havalimanları
|86.251.335