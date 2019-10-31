Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|587.453.144
|Garanti Bankası
|324.787.529
|Akbank
|300.004.239
|İş Finansal Kiralama
|298.280.014
|Ereğli Demir Çelik
|277.784.728
|Fenerbahçe Futbol
|267.271.119
|Aselsan
|182.745.985
|Koza Madencilik
|164.242.663
|Kardemir (D)
|148.575.696
|Petkim
|137.018.103
|Sasa Polyester
|134.382.021
|İpek Doğal Enerji
|119.668.791
|Pegasus
|114.174.944
|Sabancı Holding
|110.244.702
|Doğuş Otomotiv
|109.241.433
|Vakıflar Bankası
|106.220.341
|Koza Altın
|105.703.597
|Tekfen Holding
|96.747.169
|Halkbank
|95.537.661
|Tüpraş
|95.003.289