Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 587.453.144 Garanti Bankası 324.787.529 Akbank 300.004.239 İş Finansal Kiralama 298.280.014 Ereğli Demir Çelik 277.784.728 Fenerbahçe Futbol 267.271.119 Aselsan 182.745.985 Koza Madencilik 164.242.663 Kardemir (D) 148.575.696 Petkim 137.018.103 Sasa Polyester 134.382.021 İpek Doğal Enerji 119.668.791 Pegasus 114.174.944 Sabancı Holding 110.244.702 Doğuş Otomotiv 109.241.433 Vakıflar Bankası 106.220.341 Koza Altın 105.703.597 Tekfen Holding 96.747.169 Halkbank 95.537.661 Tüpraş 95.003.289

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)