Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|647.438.879
|Türk Telekom
|333.127.065
|Garanti Bankası
|322.029.375
|İş Finansal Kiralama
|296.051.963
|Ereğli Demir Çelik
|293.913.268
|Fenerbahçe Futbol
|274.430.602
|Koza Madencilik
|211.917.901
|Akbank
|198.398.517
|Bera Holding
|162.927.037
|Alarko Holding
|159.256.891
|Tüpraş
|156.552.630
|Kardemir (D)
|153.427.863
|ASELSAN
|150.189.017
|İpek Doğal Enerji
|144.982.714
|Petkim
|141.467.613
|Pegasus
|126.364.696
|Koza Altın
|103.585.185
|Halkbank
|97.262.910
|Sabancı Holding
|97.217.869
|Vakıflar Bankası
|74.425.786