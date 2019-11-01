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Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 647.438.879 Türk Telekom 333.127.065 Garanti Bankası 322.029.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 647.438.879
Türk Telekom 333.127.065
Garanti Bankası 322.029.375
İş Finansal Kiralama 296.051.963
Ereğli Demir Çelik 293.913.268
Fenerbahçe Futbol 274.430.602
Koza Madencilik 211.917.901
Akbank 198.398.517
Bera Holding 162.927.037
Alarko Holding 159.256.891
Tüpraş 156.552.630
Kardemir (D) 153.427.863
ASELSAN 150.189.017
İpek Doğal Enerji 144.982.714
Petkim 141.467.613
Pegasus 126.364.696
Koza Altın 103.585.185
Halkbank 97.262.910
Sabancı Holding 97.217.869
Vakıflar Bankası 74.425.786
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:38 Kaynak: AA
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