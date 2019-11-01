Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 647.438.879 Türk Telekom 333.127.065 Garanti Bankası 322.029.375 İş Finansal Kiralama 296.051.963 Ereğli Demir Çelik 293.913.268 Fenerbahçe Futbol 274.430.602 Koza Madencilik 211.917.901 Akbank 198.398.517 Bera Holding 162.927.037 Alarko Holding 159.256.891 Tüpraş 156.552.630 Kardemir (D) 153.427.863 ASELSAN 150.189.017 İpek Doğal Enerji 144.982.714 Petkim 141.467.613 Pegasus 126.364.696 Koza Altın 103.585.185 Halkbank 97.262.910 Sabancı Holding 97.217.869 Vakıflar Bankası 74.425.786

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)