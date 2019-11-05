Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|832.178.075
|Kardemir (D)
|359.800.937
|Ereğli Demir Çelik
|309.218.854
|Galatasaray Sportif
|304.370.850
|Fenerbahçe Futbol
|261.204.499
|Beşiktaş Futbol Yat.
|232.778.496
|Petkim
|230.283.080
|Garanti Bankası
|227.946.486
|Akbank
|215.969.847
|ASELSAN
|214.478.057
|Türk Telekom
|191.373.303
|Pegasus
|190.554.569
|Halkbank
|163.031.131
|Sasa Polyester
|162.528.702
|Tüpraş
|162.310.612
|İş Finansal Kiralama
|146.753.008
|Bera Holding
|141.230.557
|Turkcell
|134.096.435
|Tekfen Holding
|120.473.232
|Koza Madencilik
|116.101.750