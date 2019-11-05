Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 832.178.075 Kardemir (D) 359.800.937 Ereğli Demir Çelik 309.218.854 Galatasaray Sportif 304.370.850 Fenerbahçe Futbol 261.204.499 Beşiktaş Futbol Yat. 232.778.496 Petkim 230.283.080 Garanti Bankası 227.946.486 Akbank 215.969.847 ASELSAN 214.478.057 Türk Telekom 191.373.303 Pegasus 190.554.569 Halkbank 163.031.131 Sasa Polyester 162.528.702 Tüpraş 162.310.612 İş Finansal Kiralama 146.753.008 Bera Holding 141.230.557 Turkcell 134.096.435 Tekfen Holding 120.473.232 Koza Madencilik 116.101.750

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)