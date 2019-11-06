Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 939.198.746 Aselsan 432.670.362 Beşiktaş Futbol Yat. 430.242.848 Garanti Bankası 365.959.183 Ereğli Demir Çelik 252.652.462 Petkim 250.783.150 Galatasaray Sportif 244.649.331 Türk Telekom 233.224.490 Fenerbahçe Futbol 232.389.340 Akbank 220.917.027 Bera Holding 216.585.406 Kardemir (D) 197.345.505 T. Halk Bankası 162.984.513 Koza Madencilik 158.896.196 Pegasus 153.678.335 Tüpraş 147.447.795 Alarko Holding 145.127.610 İş Fin.Kir. 142.920.730 Doğuş Otomotiv 142.637.104 İpek Doğal Enerji 137.785.960

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)