Son Dakika Haberleri: Borsada işlem hacmi sıralaması
Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 939.198.746 Aselsan 432.670.362 Beşiktaş Futbol Yat.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 939.198.746
Aselsan 432.670.362
Beşiktaş Futbol Yat. 430.242.848
Garanti Bankası 365.959.183
Ereğli Demir Çelik 252.652.462
Petkim 250.783.150
Galatasaray Sportif 244.649.331
Türk Telekom 233.224.490
Fenerbahçe Futbol 232.389.340
Akbank 220.917.027
Bera Holding 216.585.406
Kardemir (D) 197.345.505
T. Halk Bankası 162.984.513
Koza Madencilik 158.896.196
Pegasus 153.678.335
Tüpraş 147.447.795
Alarko Holding 145.127.610
İş Fin.Kir. 142.920.730
Doğuş Otomotiv 142.637.104
İpek Doğal Enerji 137.785.960
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Aselsan, Futbol, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdal Torunoğulları hastaneye kaldırıldı!
İran, nükleer anlaşmaya uymama kararında 4. aşamaya geçiyor: 1044 santrifüje uranyum gazı enjekte edilecek Oyuncu Melis İşiten "Cinsel organınızı görmek istemiyorum" diyerek sosyal medya hesabından isyan etti Ekonomi kötü diye yazar kasa fırlatan adam, yıllar sonra itiraf etti: Ecevit'i özledim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 00:44:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada işlem hacmi sıralaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]