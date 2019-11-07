Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.373.583.312
|Petkim
|665.122.737
|Garanti Bankası
|525.631.292
|Aselsan
|495.636.306
|Kardemir (D)
|380.019.930
|Ereğli Demir Çelik
|254.045.642
|Akbank
|246.468.547
|Sabancı Holding
|209.277.773
|Türk Telekom
|191.441.336
|Koza Madencilik
|190.101.761
|İş Bankası (C)
|171.782.373
|İpek Doğal Enerji
|166.781.764
|Tekfen Holding
|166.509.486
|Tüpraş
|155.531.652
|Pegasus
|153.815.236
|Beşiktaş Futbol Yat.
|152.853.578
|Alarko Holding
|140.253.062
|T. Halk Bankası
|139.830.847
|Vakıflar Bankası
|127.656.323
|Odaş Elektrik
|127.292.113
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)