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Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.328.574.038 Garanti Bankası 547.653.643 Pegasus 353.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.328.574.038
Garanti Bankası 547.653.643
Pegasus 353.768.235
Şişe Cam 313.761.630
Aselsan 307.610.624
Koza Madencilik 243.958.927
Ereğli Demir Çelik 230.284.194
T. Halk Bankası 211.097.600
Akbank 203.535.420
Kardemir (D) 184.809.326
Tüpraş 171.582.079
İş Fin.Kir. 168.294.229
Karsan Otomotiv 161.977.462
İpek Doğal Enerji 149.770.096
Petkim 146.955.320
Sabancı Holding 121.450.113
İş Bankası (C) 120.595.095
Koza Altın 117.649.813
Tekfen Holding 114.196.739
Türk Telekom 104.450.964

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:12 Kaynak: AA
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