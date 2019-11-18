Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.337.103.167 Garanti Bankası 636.390.071 Petkim 422.581.211 Tüpraş 407.155.827 ASELSAN 402.243.669 Akbank 310.066.110 Kardemir (D) 298.126.291 Şişe Cam 242.971.380 Pegasus 221.767.547 Halkbank 204.572.131 İş Fin.Kir. 178.354.503 Ereğli Demir Çelik 165.216.504 Emlak Konut GMYO 150.223.389 Vakıflar Bankası 146.671.887 Soda Sanayii 145.321.353 Tekfen Holding 140.405.250 Metro Holding 130.097.332 Yapı ve Kredi Bank. 126.451.212 Koza Madencilik 124.386.055 Sabancı Holding 115.873.734

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)