Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.285.048.933 ASELSAN 555.004.923 Tüpraş 462.238.276 Garanti Bankası 376.863.416 Emlak Konut GMYO 353.187.873 Pegasus 330.276.731 Kardemir (D) 329.828.931 Petkim 291.713.111 Vakıflar Bankası 277.663.175 Tekfen Holding 274.008.148 Şişe Cam 227.220.436 Halkbank 206.656.785 Ereğli Demir Çelik 201.212.830 Akbank 164.942.748 Türk Telekom 161.646.429 İş Fin.Kir. 123.922.184 Tukaş 117.945.901 Koza Madencilik 116.092.211 Eczacıbaşı İlaç 114.703.469 Gersan Elektrik 113.388.047

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)