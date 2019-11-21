Son Dakika Haberleri: Borsada işlem hacmi sıralaması
Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.308.490.780 Gersan Elektrik 367.465.234 ASELSAN 326.111.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.308.490.780
Gersan Elektrik 367.465.234
ASELSAN 326.111.060
Petkim 323.209.363
Şişe Cam 314.132.860
Eczacıbaşı İlaç 299.823.806
Kardemir (D) 249.907.151
Garanti Bankası 244.378.271
Emlak Konut GMYO 224.804.984
Vakıflar Bankası 213.276.079
Koza Madencilik 208.424.369
Tüpraş 196.628.031
Ereğli Demir Çelik 182.695.502
Pegasus 174.313.662
Akbank 142.474.284
Türk Telekom 139.491.457
Tekfen Holding 136.500.789
Halkbank 133.218.730
İpek Doğal Enerji 107.808.525
İş Fin.Kir. 101.974.117
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi
Meclis'ten geçti! Futbolculardan alınan vergi yüzde 20'ye yükseltildi İYİ Partili Yokuş: TBMM kantininde hileli ilan edilen sahte bal satılıyor beIN Sports, Süper Lig maçlarını Amerika'da ücretsiz yayınlayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 00:50:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada işlem hacmi sıralaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]