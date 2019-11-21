Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.308.490.780
|Gersan Elektrik
|367.465.234
|ASELSAN
|326.111.060
|Petkim
|323.209.363
|Şişe Cam
|314.132.860
|Eczacıbaşı İlaç
|299.823.806
|Kardemir (D)
|249.907.151
|Garanti Bankası
|244.378.271
|Emlak Konut GMYO
|224.804.984
|Vakıflar Bankası
|213.276.079
|Koza Madencilik
|208.424.369
|Tüpraş
|196.628.031
|Ereğli Demir Çelik
|182.695.502
|Pegasus
|174.313.662
|Akbank
|142.474.284
|Türk Telekom
|139.491.457
|Tekfen Holding
|136.500.789
|Halkbank
|133.218.730
|İpek Doğal Enerji
|107.808.525
|İş Fin.Kir.
|101.974.117