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Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.398.999.775 Garanti Bankası 330.736.793 ASELSAN 311.786.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.398.999.775
Garanti Bankası 330.736.793
ASELSAN 311.786.543
Petkim 296.165.588
Kardemir (D) 237.055.202
Migros Ticaret 232.120.925
Ereğli Demir Çelik 228.075.254
Gersan Elektrik 198.984.133
Pegasus 193.249.732
Vakıflar Bankası 192.637.255
Şişe Cam 188.539.094
Tüpraş 185.391.965
Halkbank 172.449.189
Koza Madencilik 150.945.562
Emlak Konut GMYO 126.656.221
Akbank 124.644.167
Tekfen Holding 119.343.273
Eczacıbaşı İlaç 112.069.277
Tukaş 97.367.495
Doğtaş Kelebek Mobilya 95.092.372
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:20 Kaynak: AA
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