Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.220.216.269
|Garanti Bankası
|572.806.765
|Kardemir (D)
|522.057.358
|Petkim
|432.375.690
|ASELSAN
|429.895.266
|Ereğli Demir Çelik
|417.183.203
|Tüpraş
|374.821.601
|Vakıflar Bankası
|284.195.946
|Halkbank
|255.349.256
|Şişe Cam
|251.886.147
|ICBC Turkey Bank
|211.976.105
|Emlak Konut GMYO
|206.569.968
|Akbank
|200.339.939
|Beşiktaş Futbol Yat.
|200.177.651
|Koza Madencilik
|163.081.047
|Tekfen Holding
|159.561.559
|Pegasus
|153.875.796
|Yapı ve Kredi Bank.
|146.233.176
|Türk Telekom
|135.202.846
|İş Bankası (C)
|134.950.102