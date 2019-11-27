Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.672.316.125
|Garanti Bankası
|344.371.767
|Şişe Cam
|342.053.922
|Afyon Çimento
|306.541.889
|Petkim
|293.320.421
|ASELSAN
|272.332.231
|Kardemir (D)
|251.228.833
|Tüpraş
|248.084.530
|Ereğli Demir Çelik
|205.492.609
|Türk Telekom
|189.783.328
|Emlak Konut GMYO
|179.982.064
|Pegasus
|174.036.459
|Vakıflar Bankası
|172.649.912
|Eczacıbaşı İlaç
|157.483.556
|Koza Madencilik
|150.648.030
|Tekfen Holding
|145.811.532
|Alarko Holding
|145.658.656
|Akbank
|134.529.158
|Netaş Telekom.
|129.955.190
|Halkbank
|126.204.128