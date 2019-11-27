Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.672.316.125 Garanti Bankası 344.371.767 Şişe Cam 342.053.922 Afyon Çimento 306.541.889 Petkim 293.320.421 ASELSAN 272.332.231 Kardemir (D) 251.228.833 Tüpraş 248.084.530 Ereğli Demir Çelik 205.492.609 Türk Telekom 189.783.328 Emlak Konut GMYO 179.982.064 Pegasus 174.036.459 Vakıflar Bankası 172.649.912 Eczacıbaşı İlaç 157.483.556 Koza Madencilik 150.648.030 Tekfen Holding 145.811.532 Alarko Holding 145.658.656 Akbank 134.529.158 Netaş Telekom. 129.955.190 Halkbank 126.204.128

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)