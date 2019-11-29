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Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Hava Yolları 1.319.948.777 Garanti Bankası 435.878.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türk Hava Yolları 1.319.948.777
Garanti Bankası 435.878.797
Ereğli Demir Çelik 383.253.423
Beşiktaş Futbol Yat. 305.758.555
Kardemir (D) 291.841.248
ASELSAN 240.948.941
Galatasaray Sportif 228.563.232
Akbank 226.980.974
Şişe Cam 209.803.235
Petkim 188.290.902
Halkbank 169.389.143
Tüpraş 161.329.228
Turkcell 159.558.877
Vakıflar Bankası 148.673.611
İş Fin.Kir. 141.741.644
Pegasus 141.399.062
Tekfen Holding 126.494.027
İhlas Holding 123.246.915
Soda Sanayii 122.013.643
Koza Madencilik 114.126.384
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:52 Kaynak: AA
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