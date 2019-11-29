Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Hava Yolları
|1.319.948.777
|Garanti Bankası
|435.878.797
|Ereğli Demir Çelik
|383.253.423
|Beşiktaş Futbol Yat.
|305.758.555
|Kardemir (D)
|291.841.248
|ASELSAN
|240.948.941
|Galatasaray Sportif
|228.563.232
|Akbank
|226.980.974
|Şişe Cam
|209.803.235
|Petkim
|188.290.902
|Halkbank
|169.389.143
|Tüpraş
|161.329.228
|Turkcell
|159.558.877
|Vakıflar Bankası
|148.673.611
|İş Fin.Kir.
|141.741.644
|Pegasus
|141.399.062
|Tekfen Holding
|126.494.027
|İhlas Holding
|123.246.915
|Soda Sanayii
|122.013.643
|Koza Madencilik
|114.126.384