Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.475.623.696
|Beşiktaş Futbol Yat.
|432.490.408
|Galatasaray Sportif
|415.709.855
|Kardemir (D)
|336.013.168
|ASELSAN
|335.802.390
|Garanti Bankası
|305.171.994
|Ereğli Demir Çelik
|292.865.020
|Petkim
|253.483.004
|Koza Madencilik
|235.061.234
|Tüpraş
|212.609.261
|Akbank
|201.317.103
|Tekfen Holding
|174.831.284
|Şişe Cam
|172.303.093
|Koç Holding
|163.487.256
|Fenerbahçe Futbol
|163.081.495
|Vakıflar Bankası
|161.648.093
|Koza Altın
|153.096.964
|Alarko Holding
|151.938.185
|İş Fin.Kir.
|149.218.085
|Vestel
|142.792.896