Son Dakika Haberleri: Borsada işlem hacmi sıralaması
Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.475.623.696 Beşiktaş Futbol Yat. 432.490.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.475.623.696
Beşiktaş Futbol Yat. 432.490.408
Galatasaray Sportif 415.709.855
Kardemir (D) 336.013.168
ASELSAN 335.802.390
Garanti Bankası 305.171.994
Ereğli Demir Çelik 292.865.020
Petkim 253.483.004
Koza Madencilik 235.061.234
Tüpraş 212.609.261
Akbank 201.317.103
Tekfen Holding 174.831.284
Şişe Cam 172.303.093
Koç Holding 163.487.256
Fenerbahçe Futbol 163.081.495
Vakıflar Bankası 161.648.093
Koza Altın 153.096.964
Alarko Holding 151.938.185
İş Fin.Kir. 149.218.085
Vestel 142.792.896
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emmanuel Adebayor, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı
Beşiktaş'ta zirve yürüyüşü sürüyor Abdullah Avcı, taraftarlarla barışmasının ardından Metin Tekin'in sözlerini hatırlattı Burak Yılmaz gollere devam ediyor!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 01:11:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada işlem hacmi sıralaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]