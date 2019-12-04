Son Dakika Haberleri: Borsada işlem hacmi sıralaması
Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.187.853.212 Garanti Bankası 407.617.154 ASELSAN 378.226.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.187.853.212
Garanti Bankası 407.617.154
ASELSAN 378.226.087
Kardemir (D) 365.144.921
Petkim 328.113.072
Ereğli Demir Çelik 279.631.316
İş Fin.Kir. 225.198.905
Akbank 222.169.764
Vakıflar Bankası 198.178.521
Soda Sanayii 190.884.652
Tüpraş 157.971.955
Zorlu Enerji 155.107.492
Gersan Elektrik 152.115.273
Turkcell 149.967.578
Şişe Cam 134.682.810
Beşiktaş Futbol Yat. 130.432.020
Galatasaray Sportif 130.060.407
Koza Madencilik 129.382.778
Odaş Elektrik 125.454.904
Halkbank 121.719.343
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'da domates ithalatına sınırlama önerisi: Türk üreticiler olumsuz etkilenebilir
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yakın vekil Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz bulduğunu iddia etti LPG otogaz fiyatlarına 9 kuruş zam yapıldı Yunan milyarder, taciz nedeniyle 58 milyon dolar tazminat ödeyecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 01:29:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada işlem hacmi sıralaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]