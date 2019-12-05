Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.061.854.162 ASELSAN 1.044.327.084 Petkim 357.709.932 Garanti Bankası 354.366.647 Türk Telekom 347.083.787 Emlak Konut GMYO 297.407.698 Halkbank 280.017.104 Ereğli Demir Çelik 267.785.106 Akbank 250.426.136 Koza Madencilik 244.336.248 Kardemir (D) 220.265.817 Çemaş Döküm 214.285.911 Soda Sanayii 201.847.928 Turkcell 200.736.526 Şişe Cam 196.579.153 Tüpraş 179.300.320 Tekfen Holding 171.733.873 Vakıflar Bankası 163.263.542 Eczacıbaşı İlaç 153.861.138 İş Fin.Kir. 145.172.441

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)