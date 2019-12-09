Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.220.425.373
|İş Finansal Kiralama
|512.520.239
|ASELSAN
|497.065.588
|Tüpraş
|318.426.560
|Ereğli Demir Çelik
|313.699.574
|Emlak Konut GMYO
|312.476.767
|Çemaş Döküm
|275.495.891
|Garanti Bankası
|266.392.739
|Kardemir (D)
|247.839.570
|Afyon Çimento
|246.521.297
|Odaş Elektrik
|238.405.851
|Petkim
|190.697.380
|Akbank
|171.826.808
|Türk Telekom
|162.762.466
|Halkbank
|157.521.210
|Sasa Polyester
|136.544.021
|Vestel
|132.184.691
|Koza Madencilik
|125.559.186
|Tekfen Holding
|123.390.984
|Soda Sanayii
|118.844.890