Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.220.425.373 İş Finansal Kiralama 512.520.239 ASELSAN 497.065.588 Tüpraş 318.426.560 Ereğli Demir Çelik 313.699.574 Emlak Konut GMYO 312.476.767 Çemaş Döküm 275.495.891 Garanti Bankası 266.392.739 Kardemir (D) 247.839.570 Afyon Çimento 246.521.297 Odaş Elektrik 238.405.851 Petkim 190.697.380 Akbank 171.826.808 Türk Telekom 162.762.466 Halkbank 157.521.210 Sasa Polyester 136.544.021 Vestel 132.184.691 Koza Madencilik 125.559.186 Tekfen Holding 123.390.984 Soda Sanayii 118.844.890

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)