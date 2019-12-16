Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.344.150.191 Kardemir (D) 562.865.692 ASELSAN 477.953.

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Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.344.150.191
Kardemir (D) 562.865.692
ASELSAN 477.953.944
Garanti Bankası 374.196.735
Galatasaray Sportif 324.452.319
Güneş Sigorta 300.382.302
İş Fin.Kir. 297.436.546
Akbank 271.547.510
Soda Sanayii 239.785.380
Petkim 231.756.332
Şişe Cam 220.178.764
Tekfen Holding 219.470.790
Albaraka Türk 214.158.154
Tüpraş 200.613.234
Pegasus 188.992.655
Ereğli Demir Çelik 179.664.194
Emlak Konut GMYO 161.692.956
Eczacıbaşı İlaç 157.919.531
Vakıflar Bankası 156.696.455
Beşiktaş Futbol Yat. 154.373.327
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:46 Kaynak: AA
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