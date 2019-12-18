Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.066.975.980 Kardemir (D) 368.518.564 Garanti Bankası 336.391.358 Işıklar Enerji Yapı Hol. 326.224.943 ASELSAN 308.179.484 Tüpraş 303.715.152 Ereğli Demir Çelik 284.770.314 Odaş Elektrik 278.570.551 Güneş Sigorta 272.882.577 Şişe Cam 237.074.570 Petkim 227.604.382 İş Fin.Kir. 225.373.236 Emlak Konut GMYO 217.621.224 Soda Sanayii 192.967.994 Akbank 175.602.816 Fenerbahçe Futbol 174.590.455 Çemaş Döküm 174.054.517 Koza Madencilik 173.453.523 Galatasaray Sportif 170.068.963 Halkbank 150.454.184

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)