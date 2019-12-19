Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 761.480.779 Vestel 322.136.326 ASELSAN 294.056.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 761.480.779
Vestel 322.136.326
ASELSAN 294.056.321
Kardemir (D) 280.060.419
Şişe Cam 260.325.811
Ereğli Demir Çelik 208.498.050
Emlak Konut GMYO 205.733.579
Tüpraş 192.162.976
Soda Sanayii 183.317.425
Garanti Bankası 173.774.694
Petkim 173.584.071
Galatasaray Sportif 172.081.042
Koza Madencilik 167.139.034
İş Fin.Kir. 149.198.955
Odaş Elektrik 145.053.806
İpek Doğal Enerji 142.597.426
Güneş Sigorta 141.638.701
Fenerbahçe Futbol 121.172.868
Pegasus 112.231.426
Turkcell 107.147.248
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Vestel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:46 Kaynak: AA
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