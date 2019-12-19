Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|761.480.779
|Vestel
|322.136.326
|ASELSAN
|294.056.321
|Kardemir (D)
|280.060.419
|Şişe Cam
|260.325.811
|Ereğli Demir Çelik
|208.498.050
|Emlak Konut GMYO
|205.733.579
|Tüpraş
|192.162.976
|Soda Sanayii
|183.317.425
|Garanti Bankası
|173.774.694
|Petkim
|173.584.071
|Galatasaray Sportif
|172.081.042
|Koza Madencilik
|167.139.034
|İş Fin.Kir.
|149.198.955
|Odaş Elektrik
|145.053.806
|İpek Doğal Enerji
|142.597.426
|Güneş Sigorta
|141.638.701
|Fenerbahçe Futbol
|121.172.868
|Pegasus
|112.231.426
|Turkcell
|107.147.248