Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 761.480.779 Vestel 322.136.326 ASELSAN 294.056.321 Kardemir (D) 280.060.419 Şişe Cam 260.325.811 Ereğli Demir Çelik 208.498.050 Emlak Konut GMYO 205.733.579 Tüpraş 192.162.976 Soda Sanayii 183.317.425 Garanti Bankası 173.774.694 Petkim 173.584.071 Galatasaray Sportif 172.081.042 Koza Madencilik 167.139.034 İş Fin.Kir. 149.198.955 Odaş Elektrik 145.053.806 İpek Doğal Enerji 142.597.426 Güneş Sigorta 141.638.701 Fenerbahçe Futbol 121.172.868 Pegasus 112.231.426 Turkcell 107.147.248

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)