Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Koza Madencilik 1.356.592.599 Türk Hava Yolları 1.064.732.

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Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Koza Madencilik 1.356.592.599
Türk Hava Yolları 1.064.732.612
İpek Doğal Enerji 826.840.641
Koza Altın 452.108.164
Şişe Cam 451.562.360
Tüpraş 378.517.472
Kardemir (D) 293.408.530
Garanti Bankası 274.530.037
Aselsan 253.768.934
İhlas Gayrimenkul 201.434.990
Emlak Konut GMYO 199.783.863
Ereğli Demir Çelik 193.904.003
Karsan Otomotiv 179.708.054
Akbank 176.998.609
Güneş Sigorta 173.683.408
Soda Sanayii 168.947.900
Turkcell 160.243.980
Pegasus 152.091.122
Albaraka Türk 151.090.523
Petkim 148.230.364

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Madencilik, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:06 Kaynak: AA
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