Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 959.785.652 Halkbank 564.978.740 ASELSAN 483.149.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 959.785.652
Halkbank 564.978.740
ASELSAN 483.149.679
İpek Doğal Enerji 461.793.116
Petkim 454.715.134
Koza Madencilik 433.688.439
İhlas Gayrimenkul 334.062.776
Şişe Cam 326.520.436
İş Fin.Kir. 316.063.366
Albaraka Türk 293.775.154
Güneş Sigorta 290.858.932
Tekfen Holding 283.920.992
Zorlu Enerji 257.901.538
Kardemir (D) 222.608.811
Emlak Konut GMYO 213.605.120
Vakıflar Bankası 201.836.234
Tüpraş 172.257.643
Trakya Cam 161.096.351
İş Bankası (C) 137.510.927
Garanti Bankası 127.732.658
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:30 Kaynak: AA
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