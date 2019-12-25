Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 366.719.967 ASELSAN 311.673.516 İhlas Holding 301.529.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 366.719.967
ASELSAN 311.673.516
İhlas Holding 301.529.282
İş Fin.Kir. 283.573.447
Şişe Cam 241.272.343
Tümosan Motor ve Traktör 237.088.377
Albaraka Türk 189.524.257
İpek Doğal Enerji 181.201.744
Petkim 175.109.155
Koza Madencilik 156.430.549
ICBC Turkey Bank 155.338.066
T.S.K.B. 152.879.734
Tekfen Holding 149.099.897
İş Bankası (C) 143.150.711
İhlas Gayrimenkul 135.621.973
Vestel 125.746.656
Emlak Konut GMYO 119.639.812
Karsan Otomotiv 118.002.618
Güneş Sigorta 116.602.871
Trakya Cam 114.672.256
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, İhlas Holding, İhlas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:34 Kaynak: AA
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