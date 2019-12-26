Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|İş Fin.Kir.
|941.473.489
|Türk Hava Yolları
|629.507.528
|ASELSAN
|511.912.433
|Şişe Cam
|366.406.054
|Petkim
|287.441.141
|Tüpraş
|285.009.249
|ICBC Turkey Bank
|209.769.991
|Odaş Elektrik
|204.477.446
|İş Bankası (C)
|164.192.687
|Kardemir (D)
|163.938.592
|Vestel
|159.676.255
|Alarko Holding
|157.784.276
|Karsan Otomotiv
|149.783.130
|Halkbank
|148.693.708
|Albaraka Türk
|145.946.481
|İhlas Holding
|138.901.061
|TAV Havalimanları
|132.133.913
|İhlas Gayrimenkul
|128.674.119
|Emlak Konut GMYO
|128.602.882
|Tekfen Holding
|128.565.337