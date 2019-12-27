Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Albaraka Türk 1.115.002.254 İş Finansal Kiralama 827.621.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Albaraka Türk 1.115.002.254
İş Finansal Kiralama 827.621.432
Türk Hava Yolları 575.805.794
Tekfen Holding 340.523.722
Kardemir (D) 332.309.355
Koza Madencilik 282.693.862
İpek Doğal Enerji 278.251.975
Petkim 264.514.676
ASELSAN 251.668.714
Tüpraş 190.853.028
Vestel 187.790.326
Şişe Cam 171.051.013
Ereğli Demir Çelik 153.397.718
T.S.K.B. 139.072.528
İhlas Holding 137.314.276
Karsan Otomotiv 136.143.828
Odaş Elektrik 135.274.313
Garanti Bankası 130.995.882
Halkbank 123.925.815
Şekerbank 116.697.544
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Albaraka Türk, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Merkez Bankası, kredi kartı aylık azami faiz oranlarını indirdi
Meral Akşener'den yerli otomobil paylaşımı: Gerekli altyapıyı sağlayacak adımlar atılmalı Katar'daki 3 otomotiv firması, yerli otomobilin bayiliğine şimdiden talip oldu Mansur Yavaş'tan yerli otomobil paylaşımı: Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız

Son Dakika Haberleri
01:27 Kredi kartı faizlerinde indirim - Son Dakika Ekonomi
01:20 Kredi kartı faiz oranları TCMB tarafından düşürüldü - Son Dakika Ekonomi
01:16 Yeni gelir vergisi oranları yayımlandı - Son Dakika Ekonomi
01:01 Merkez'den zorunlu karşılık adımı - Son Dakika Ekonomi
00:36 Kredi kartı faizleri düşürüldü - Son Dakika Ekonomi
00:30 Son dakika: Merkez Bankası, kredi kartı aylık azami faiz oranlarını indirdi - Son Dakika Ekonomi
23:56 Meral Akşener'den yerli otomobil paylaşımı: Gerekli altyapıyı sağlayacak adımlar atılmalı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 01:35:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]