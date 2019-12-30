Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.270.594.709
|ASELSAN
|936.308.125
|Kardemir (D)
|487.926.597
|Albaraka Türk
|422.632.571
|İhlas Gayrimenkul
|375.274.912
|İş Finansal Kiralama
|342.691.567
|İhlas Holding
|333.883.738
|Petkim
|280.324.541
|Garanti Bankası
|268.919.049
|Vakıflar Bankası
|266.075.797
|Tekfen Holding
|254.936.284
|İş Bankası (C)
|246.916.783
|Şişe Cam
|244.421.164
|Koza Madencilik
|222.585.809
|Emlak Konut GMYO
|217.037.968
|Halkbank
|195.479.659
|Ereğli Demir Çelik
|185.267.264
|Yapı ve Kredi Bank.
|181.076.796
|Tüpraş
|145.992.961
|Akbank
|135.463.999