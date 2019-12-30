Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.270.594.709 ASELSAN 936.308.125 Kardemir (D) 487.926.597 Albaraka Türk 422.632.571 İhlas Gayrimenkul 375.274.912 İş Finansal Kiralama 342.691.567 İhlas Holding 333.883.738 Petkim 280.324.541 Garanti Bankası 268.919.049 Vakıflar Bankası 266.075.797 Tekfen Holding 254.936.284 İş Bankası (C) 246.916.783 Şişe Cam 244.421.164 Koza Madencilik 222.585.809 Emlak Konut GMYO 217.037.968 Halkbank 195.479.659 Ereğli Demir Çelik 185.267.264 Yapı ve Kredi Bank. 181.076.796 Tüpraş 145.992.961 Akbank 135.463.999

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)