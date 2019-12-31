Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.273.119.506
|ASELSAN
|761.233.949
|Petkim
|571.048.345
|Halkbank
|375.693.691
|Şişe Cam
|338.655.883
|Odaş Elektrik
|275.256.188
|Garanti Bankası
|258.755.528
|İş Fin.Kir.
|254.532.751
|Albaraka Türk
|245.824.987
|Vakıflar Bankası
|238.474.762
|Emlak Konut GMYO
|225.676.002
|Kardemir (D)
|218.509.560
|İş Bankası (C)
|215.431.147
|İhlas Gayrimenkul
|212.456.969
|Karsan Otomotiv
|197.931.154
|Tüpraş
|158.212.572
|Akbank
|151.727.008
|Pegasus
|148.936.390
|Koza Madencilik
|144.409.350
|Şekerbank
|143.195.161