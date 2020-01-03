Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.237.917.325
|ASELSAN
|1.220.834.517
|Petkim
|819.019.170
|İpek Doğal Enerji
|717.390.357
|Kardemir (D)
|683.605.827
|Halkbank
|589.073.467
|İş Finansal Kiralama
|574.569.932
|Garanti Bankası
|508.122.208
|Koza Madencilik
|503.071.585
|Albaraka Türk
|461.124.316
|Emlak Konut GMYO
|364.289.419
|Şişe Cam
|337.256.200
|İş GMYO
|305.349.068
|Tüpraş
|262.583.484
|Odaş Elektrik
|250.041.270
|Tekfen Holding
|238.182.243
|Vakıflar Bankası
|233.396.991
|Akbank
|227.200.831
|Soda Sanayii
|199.896.583
|İş Bankası (C)
|190.840.207