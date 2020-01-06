Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.879.811.619 ASELSAN 1.056.855.031 İpek Doğal Enerji 546.038.

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Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.879.811.619
ASELSAN 1.056.855.031
İpek Doğal Enerji 546.038.051
Kardemir (D) 430.256.500
Koza Madencilik 405.722.580
Petkim 404.853.044
Garanti Bankası 403.435.649
İş GMYO 387.620.844
Şişe Cam 343.498.306
Halkbank 322.463.102
İş Fin.Kir. 300.706.437
Alarko GMYO 271.312.144
Albaraka Türk 251.910.133
Koza Altın 244.500.291
Akbank 212.482.606
Ereğli Demir Çelik 211.118.429
Emlak Konut GMYO 197.378.826
Tüpraş 179.942.613
Odaş Elektrik 159.597.534
Soda Sanayii 143.263.476
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:44 Kaynak: AA
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