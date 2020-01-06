Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.879.811.619
|ASELSAN
|1.056.855.031
|İpek Doğal Enerji
|546.038.051
|Kardemir (D)
|430.256.500
|Koza Madencilik
|405.722.580
|Petkim
|404.853.044
|Garanti Bankası
|403.435.649
|İş GMYO
|387.620.844
|Şişe Cam
|343.498.306
|Halkbank
|322.463.102
|İş Fin.Kir.
|300.706.437
|Alarko GMYO
|271.312.144
|Albaraka Türk
|251.910.133
|Koza Altın
|244.500.291
|Akbank
|212.482.606
|Ereğli Demir Çelik
|211.118.429
|Emlak Konut GMYO
|197.378.826
|Tüpraş
|179.942.613
|Odaş Elektrik
|159.597.534
|Soda Sanayii
|143.263.476