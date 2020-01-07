Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.226.157.083 ASELSAN 790.162.722 Albaraka Türk 421.174.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.226.157.083
ASELSAN 790.162.722
Albaraka Türk 421.174.610
İş Finansal Kiralama 345.955.130
İpek Doğal Enerji 328.688.604
Tüpraş 264.541.888
Kardemir (D) 263.007.957
Petkim 261.040.177
Garanti Bankası 252.208.761
Şişe Cam 216.369.183
Halkbank 200.043.516
Ereğli Demir Çelik 196.234.092
Pegasus 189.439.592
Emlak Konut GMYO 176.464.845
Koza Madencilik 162.618.563
Doğan Holding 162.117.278
Koza Altın 147.081.786
Vestel 143.929.216
Akbank 143.178.354
İş GMYO 139.047.875
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Albaraka Türk, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:44 Kaynak: AA
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