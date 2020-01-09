Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.527.968.627 Petkim 939.923.637 Odaş Elektrik 877.384.646 Kardemir (D) 676.315.373 Garanti Bankası 643.725.722 Emlak Konut GMYO 621.690.078 Aselsan 593.083.626 Halkbank 590.733.161 İpek Doğal Enerji 548.491.165 İş GMYO 509.382.619 Tüpraş 487.784.083 Koza Madencilik 466.337.034 İş Fin.Kir. 443.122.273 İş Bankası (C) 408.826.490 Akbank 398.126.126 Şişe Cam 351.564.435 Albaraka Türk 349.153.696 Ereğli Demir Çelik 293.997.540 Koza Altın 266.810.983 Yapı ve Kredi Bank. 255.991.069

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)