Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.311.964.645 Odaş Elektrik 1.579.176.601 Halkbank 893.314.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.311.964.645
Odaş Elektrik 1.579.176.601
Halkbank 893.314.925
Kardemir (D) 785.428.293
Petkim 708.588.086
ASELSAN 621.952.649
Tekfen Holding 529.692.005
Albaraka Türk 490.592.709
Yapı ve Kredi Bank. 484.773.931
Garanti Bankası 407.619.646
Emlak Konut GMYO 402.749.763
Tüpraş 374.046.557
İş Bankası (C) 359.761.716
Akbank 342.970.109
Şişe Cam 309.668.979
İş Fin.Kir. 306.925.257
Vakıflar Bankası 256.605.950
Ereğli Demir Çelik 238.713.811
İpek Doğal Enerji 221.279.906
Soda Sanayii 204.234.858
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TOGG, yerli otomobilin tasarım hikayesini konu alan belgeseli yayınladı
Şehirlerarası otobüslerde yeni dönem! Evcil hayvanlar artık otobüslerde yolcularla seyahat edebilecek Halk TV, iş adamı Cafer Mahiroğlu'na satıldı Bayraktar Akıncı TİHA 2. kez havalandı: 5 bin feetde 1 saatten fazla kaldı

Son Dakika Haberleri
22:16 TOGG, yerli otomobilin tasarım hikayesini konu alan belgeseli yayınladı - Son Dakika Ekonomi
21:30 Şehirlerarası otobüslerde yeni dönem! Evcil hayvanlar artık otobüslerde yolcularla seyahat edebilecek - Son Dakika Ekonomi
20:58 TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinden "Kanal İstanbul" açıklaması - Son Dakika Ekonomi
20:49 Halk TV, iş adamı Cafer Mahiroğlu'na satıldı - Son Dakika Ekonomi
20:29 Alkan "KOSGEB tekniker çalıştırana yüzde 60 destek sağlıyor" - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 01:39:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]