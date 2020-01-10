Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.311.964.645
|Odaş Elektrik
|1.579.176.601
|Halkbank
|893.314.925
|Kardemir (D)
|785.428.293
|Petkim
|708.588.086
|ASELSAN
|621.952.649
|Tekfen Holding
|529.692.005
|Albaraka Türk
|490.592.709
|Yapı ve Kredi Bank.
|484.773.931
|Garanti Bankası
|407.619.646
|Emlak Konut GMYO
|402.749.763
|Tüpraş
|374.046.557
|İş Bankası (C)
|359.761.716
|Akbank
|342.970.109
|Şişe Cam
|309.668.979
|İş Fin.Kir.
|306.925.257
|Vakıflar Bankası
|256.605.950
|Ereğli Demir Çelik
|238.713.811
|İpek Doğal Enerji
|221.279.906
|Soda Sanayii
|204.234.858