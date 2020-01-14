Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.489.588.980
|Kardemir (D)
|1.092.349.278
|Petkim
|1.014.676.820
|Halkbank
|735.468.779
|ASELSAN
|657.448.583
|Garanti Bankası
|447.980.596
|Şişe Cam
|439.931.471
|Emlak Konut GMYO
|370.744.920
|Vakıflar Bankası
|361.848.063
|Tekfen Holding
|326.883.190
|Tüpraş
|317.693.350
|İş Bankası (C)
|301.636.517
|İş Fin.Kir.
|296.806.705
|Pegasus
|287.047.285
|Ereğli Demir Çelik
|265.221.246
|Odaş Elektrik
|262.537.560
|Akbank
|258.312.622
|Albaraka Türk
|214.231.496
|Yapı ve Kredi Bank.
|190.029.217
|Koza Madencilik
|187.840.355