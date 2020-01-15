Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.056.552.128
|Güneş Sigorta
|1.468.461.271
|Kardemir (D)
|948.478.976
|Emlak Konut GMYO
|823.354.902
|Petkim
|766.053.118
|Şişe Cam
|648.741.757
|Halkbank
|526.465.275
|ASELSAN
|456.890.530
|Albaraka Türk
|420.900.024
|Ereğli Demir Çelik
|337.100.780
|Tüpraş
|300.989.337
|Garanti Bankası
|298.163.559
|Karsan Otomotiv
|247.019.147
|Sabancı Holding
|238.412.566
|İş Bankası (C)
|234.226.102
|Tekfen Holding
|204.849.774
|İş Fin.Kir.
|198.676.955
|Vakıflar Bankası
|192.074.097
|İş GMYO
|186.537.216
|Akbank
|169.353.637