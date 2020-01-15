Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.056.552.128 Güneş Sigorta 1.468.461.271 Kardemir (D) 948.

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Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.056.552.128
Güneş Sigorta 1.468.461.271
Kardemir (D) 948.478.976
Emlak Konut GMYO 823.354.902
Petkim 766.053.118
Şişe Cam 648.741.757
Halkbank 526.465.275
ASELSAN 456.890.530
Albaraka Türk 420.900.024
Ereğli Demir Çelik 337.100.780
Tüpraş 300.989.337
Garanti Bankası 298.163.559
Karsan Otomotiv 247.019.147
Sabancı Holding 238.412.566
İş Bankası (C) 234.226.102
Tekfen Holding 204.849.774
İş Fin.Kir. 198.676.955
Vakıflar Bankası 192.074.097
İş GMYO 186.537.216
Akbank 169.353.637
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:38 Kaynak: AA
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