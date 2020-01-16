Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 3.342.318.500 Petkim 860.686.654 Güneş Sigorta 847.625.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 3.342.318.500
Petkim 860.686.654
Güneş Sigorta 847.625.810
Akbank 788.001.745
Pegasus 644.104.281
Kardemir (D) 620.925.918
Halkbank 589.569.390
Emlak Konut GMYO 584.936.906
Garanti Bankası 495.567.270
Şişe Cam 452.428.302
ASELSAN 450.994.012
Tüpraş 426.286.768
İş GMYO 373.821.852
Albaraka Türk 346.885.008
Yapı ve Kredi Bank. 312.750.071
Ereğli Demir Çelik 305.724.601
İş Bankası (C) 303.758.421
Vakıflar Bankası 254.776.033
Tekfen Holding 245.700.998
Koza Altın 203.850.112
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Sigorta, Petkim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:41 Kaynak: AA
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