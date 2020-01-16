Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|3.342.318.500
|Petkim
|860.686.654
|Güneş Sigorta
|847.625.810
|Akbank
|788.001.745
|Pegasus
|644.104.281
|Kardemir (D)
|620.925.918
|Halkbank
|589.569.390
|Emlak Konut GMYO
|584.936.906
|Garanti Bankası
|495.567.270
|Şişe Cam
|452.428.302
|ASELSAN
|450.994.012
|Tüpraş
|426.286.768
|İş GMYO
|373.821.852
|Albaraka Türk
|346.885.008
|Yapı ve Kredi Bank.
|312.750.071
|Ereğli Demir Çelik
|305.724.601
|İş Bankası (C)
|303.758.421
|Vakıflar Bankası
|254.776.033
|Tekfen Holding
|245.700.998
|Koza Altın
|203.850.112