Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.072.036.619 Kardemir (D) 637.442.197 Petkim 583.448.130 Pegasus 551.682.872 İş GMYO 381.081.764 Odaş Elektrik 366.034.736 ASELSAN 357.444.525 Emlak Konut GMYO 332.742.417 Tüpraş 295.129.102 Güneş Sigorta 293.428.504 Yapı ve Kredi Bank. 268.666.960 Halkbank 251.142.217 Şişe Cam 239.468.005 Ereğli Demir Çelik 235.339.125 Garanti Bankası 227.064.222 Akbank 208.173.551 Karsan Otomotiv 166.283.302 İş Bankası (C) 126.497.666 Tekfen Holding 125.462.075 Albaraka Türk 124.332.987

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)