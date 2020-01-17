Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.072.036.619 Kardemir (D) 637.442.197 Petkim 583.448.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.072.036.619
Kardemir (D) 637.442.197
Petkim 583.448.130
Pegasus 551.682.872
İş GMYO 381.081.764
Odaş Elektrik 366.034.736
ASELSAN 357.444.525
Emlak Konut GMYO 332.742.417
Tüpraş 295.129.102
Güneş Sigorta 293.428.504
Yapı ve Kredi Bank. 268.666.960
Halkbank 251.142.217
Şişe Cam 239.468.005
Ereğli Demir Çelik 235.339.125
Garanti Bankası 227.064.222
Akbank 208.173.551
Karsan Otomotiv 166.283.302
İş Bankası (C) 126.497.666
Tekfen Holding 125.462.075
Albaraka Türk 124.332.987
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:46 Kaynak: AA
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