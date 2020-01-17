Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.072.036.619
|Kardemir (D)
|637.442.197
|Petkim
|583.448.130
|Pegasus
|551.682.872
|İş GMYO
|381.081.764
|Odaş Elektrik
|366.034.736
|ASELSAN
|357.444.525
|Emlak Konut GMYO
|332.742.417
|Tüpraş
|295.129.102
|Güneş Sigorta
|293.428.504
|Yapı ve Kredi Bank.
|268.666.960
|Halkbank
|251.142.217
|Şişe Cam
|239.468.005
|Ereğli Demir Çelik
|235.339.125
|Garanti Bankası
|227.064.222
|Akbank
|208.173.551
|Karsan Otomotiv
|166.283.302
|İş Bankası (C)
|126.497.666
|Tekfen Holding
|125.462.075
|Albaraka Türk
|124.332.987