Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.468.637.243
|İş Fin.Kir.
|1.134.874.672
|Petkim
|1.033.180.827
|Kardemir (D)
|543.735.333
|Aselsan
|422.377.775
|T. Halk Bankası
|350.323.562
|İş GMYO
|341.321.862
|Güneş Sigorta
|300.432.445
|Pegasus
|288.123.993
|Ereğli Demir Çelik
|284.375.094
|Garanti Bankası
|278.332.926
|Vakıflar Bankası
|272.748.479
|Şişe Cam
|237.020.631
|Tüpraş
|216.955.522
|Emlak Konut GMYO
|193.134.942
|Akbank
|188.083.738
|Albaraka Türk
|183.124.823
|İpek Doğal Enerji
|169.619.330
|Odaş Elektrik
|164.159.949
|Yapı ve Kredi Bank.
|156.263.236
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)