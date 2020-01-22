Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.672.490.785 İpek Doğal Enerji 1.115.911.768 T.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.672.490.785
İpek Doğal Enerji 1.115.911.768
T. Halk Bankası 1.038.825.095
Kardemir (D) 789.971.143
Petkim 699.441.742
Koza Madencilik 668.955.015
İş Fin.Kir. 576.097.604
Albaraka Türk 467.562.136
Garanti Bankası 409.641.926
Aselsan 384.644.923
Akbank 337.585.663
Odaş Elektrik 318.186.589
Tüpraş 305.227.338
Şişe Cam 279.902.300
Ereğli Demir Çelik 256.706.170
Emlak Konut GMYO 253.525.424
Soda Sanayii 239.244.979
Vakıflar Bankası 236.519.633
Eczacıbaşı İlaç 233.931.204
Koza Altın 205.346.450

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:52 Kaynak: AA
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