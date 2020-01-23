Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.160.361.071 Garanti Bankası 675.346.685 T.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.160.361.071
Garanti Bankası 675.346.685
T. Halk Bankası 542.577.657
Petkim 516.345.519
Kardemir (D) 513.919.618
İş Fin.Kir. 465.687.716
İpek Doğal Enerji 387.843.621
Güneş Sigorta 362.457.752
Aselsan 330.939.447
Emlak Konut GMYO 311.134.064
Akbank 271.460.074
Tüpraş 240.036.908
Odaş Elektrik 234.966.248
Koza Madencilik 232.891.993
Tekfen Holding 218.276.402
Şişe Cam 197.921.667
Sasa Polyester 194.222.132
Ereğli Demir Çelik 182.338.021
Vakıflar Bankası 174.457.418
Pegasus 168.707.763

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:36 Kaynak: AA
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