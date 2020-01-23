Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.160.361.071 Garanti Bankası 675.346.685 T. Halk Bankası 542.577.657 Petkim 516.345.519 Kardemir (D) 513.919.618 İş Fin.Kir. 465.687.716 İpek Doğal Enerji 387.843.621 Güneş Sigorta 362.457.752 Aselsan 330.939.447 Emlak Konut GMYO 311.134.064 Akbank 271.460.074 Tüpraş 240.036.908 Odaş Elektrik 234.966.248 Koza Madencilik 232.891.993 Tekfen Holding 218.276.402 Şişe Cam 197.921.667 Sasa Polyester 194.222.132 Ereğli Demir Çelik 182.338.021 Vakıflar Bankası 174.457.418 Pegasus 168.707.763

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)