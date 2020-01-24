Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.990.113.000
|Kardemir (D)
|807.181.804
|Petkim
|802.547.518
|Garanti Bankası
|653.158.605
|Güneş Sigorta
|455.642.635
|T. Halk Bankası
|447.152.121
|İpek Doğal Enerji
|417.452.705
|Emlak Konut GMYO
|351.994.093
|Aselsan
|311.969.407
|İş Fin.Kir.
|304.717.652
|Tüpraş
|297.038.952
|Akbank
|259.802.895
|T.S.K.B.
|242.847.954
|Vakıflar Bankası
|232.376.737
|Şişe Cam
|226.440.137
|İş Bankası (C)
|217.161.131
|Türk Telekom
|208.354.397
|Soda Sanayii
|199.240.405
|Koza Madencilik
|189.033.779
|Albaraka Türk
|176.563.595
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)