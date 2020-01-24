Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.990.113.000 Kardemir (D) 807.181.804 Petkim 802.547.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.990.113.000
Kardemir (D) 807.181.804
Petkim 802.547.518
Garanti Bankası 653.158.605
Güneş Sigorta 455.642.635
T. Halk Bankası 447.152.121
İpek Doğal Enerji 417.452.705
Emlak Konut GMYO 351.994.093
Aselsan 311.969.407
İş Fin.Kir. 304.717.652
Tüpraş 297.038.952
Akbank 259.802.895
T.S.K.B. 242.847.954
Vakıflar Bankası 232.376.737
Şişe Cam 226.440.137
İş Bankası (C) 217.161.131
Türk Telekom 208.354.397
Soda Sanayii 199.240.405
Koza Madencilik 189.033.779
Albaraka Türk 176.563.595

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Petkim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:50 Kaynak: AA
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